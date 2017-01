Am vergangenen Donnerstag wurde gegen 20.44 Uhr in Osterath ein Rollstuhlfahrer schwer verletzt: Ein 75-jähriger Mann aus Trier war mit seinem Rollstuhl an der Meerbuscher Straße unterwegs. In Höhe eines dortigen Hotels wollte er die Straße von links nach rechts queren. Eine 46-jährige Frau aus Meerbusch befuhr zeitgleich mit ihrem PKW die Meerbuscher Straße aus Richtung Osterath kommend in Fahrtrichtung Büderich. Die Autofahrerin bemerkte den Rollstuhlfahrer offensichtlich zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Von Alexander Ruth

Der Rollstuhlfahrer stürzte und zog sich mehrere Verletzungen zu. Er musste stationär in einem Krankenhaus verbleiben. Lebensgefahr besteht nicht. (Report Anzeigenblatt)