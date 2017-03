Rucksack mit Diebesgut gefunden 2017-03-30T14:22+0200 2017-03-30T14:21+0200

Am vergangenen Mittwochnachmittag fand eine Zeugin einen Rucksack in ihrem Garten an der Schumannstraße. Darin befand sich unter anderem ein ausgebautes BMW-Lenkrad. Richtigerweise informierte die Frau die Polizei, die den Rucksack sicherstellte. Ob ein Zusammenhang mit jüngsten PKW-Aufbrüchen besteht, ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise auf einen Verdächtigen, der sich im Bereich Schumannstraße aufgehalten hat, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300–0 entgegen. Von Alexander Ruth