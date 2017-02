Sängerversammlung in Osterath 2017-02-20T09:21+0100 2017-02-20T09:21+0100

Die Hauptversammlung des Gesangsvereins VMGV 1873 und Stimmwerk im VMVV findet am 13. März um 19 Uhr in Pfarrzentrum Nussschale, Bommershöferweg 14, in Osterath statt. Von Alexander Ruth