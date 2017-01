Sebastian Tong siegt über Rafael Skiba

Bei der Niederrhein Tennis Trophy in Osterath standen sich bei den Finalspielen auch zwei Boverter gegenüber. Von Alexander Ruth

Im 6. Jahr der Niederrhein Tennis Trophy stand bereits zum 4. Mal das Hallenturnier beim TV Osterath an. Das Turnier fand in der 3-Feld-Halle statt. Bei den offenen Damen und Herren wurde jeweils um ein Preisgeld von 250 Euro gespielt. Somit gab es hochklassiges Tennis zu bestaunen. In allen Altersklassen befanden sich mehrere DTB-Ranglisten Top 100-Spieler. Insgesamt knapp 100 Teilnehmer kämpften in neun Konkurrenzen um LK- und Ranglistenpunkte. Für alle Erstrundenverlierer gab es eine Nebenrunde, so dass jeder Spieler mindestens zwei Spiele bestritt. Bei den offenen Herren setze sich der Vorjahresfinalist und aktuelle Vizeverbandsmeister Merlin Schwerdtner vom TC Oberkassel gegen den Amerikaner Anthony Pero mit einem 6:4 und 6:1 durch. Pero gewann zuvor im Halbfinale gegen den Favoriten und den aktuellen Deutschen U16-Meister Constantin Zoske. Bei den Herren 30 standen sich zwei Niederrheinliga Spieler und Lokalmatadoren vom TC Bovert gegenüber. Sebastian Tong siegte gegen seinen Mannschaftskameraden Rafael Skiba mit 6:4 und 6:2.

Das Turnier in Osterath war das erste von acht Turnieren der Niederrhein Tennis Trophy 2017. Der Veranstalter Nicolai Michel freut sich schon auf die Sommersaison, wo es vom 18. bis 23. Juli mit dem zweiten Turnier der Turnierserie auf der Anlage des Korschenbroicher TC weitergeht.

(Report Anzeigenblatt)