Selbsthypnose bei der Volkshochschule

Wer lernen möchte, zu entspannen und selbst gesteckte Ziele leichter zu erreichen, hat dazu in einem Workshop am Samstag, 11. März, Gelegenheit. Techniken der Selbsthypnose werden erklärt und eingeübt. In Trance können die Teilnehmenden ihre selbst formulierten positiven Suggestionen verinnerlichen. Die Veranstaltung findet von 10 bis 14 Uhr im VHS-Gebäude in Osterath, Hochstraße 14, statt. Entgelt: 24,60 Euro. Von Alexander Ruth