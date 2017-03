Seniorenkaffee mit viel Tanz!

Mit richtig viel Unterhaltung wurden die Besucher des Seniorenkaffees des Meerbuscher Tanzsport Club belohnt. Von Alexander Ruth

Seit über 30 Jahren veranstaltet der Meerbuscher Tanzsport Club e.V. (MTC) einen Senioren-Kaffee für die älteren Mitbürger unserer Stadt.

Auch in diesem Jahr fand dieser wieder in den Räumen des JuCa in Osterath statt.

Rund 120 Personen haben die Einladung angenommen ums sich bei Kuchen, Kaffee und Tee mit einem drei Stunden Programm unterhalten zu lassen. „So konnten die Senioren die Kleinsten im MTC ebenso wie die schon etwas älteren Kinder bei ihren Vorführungen bewundern“, berichtet Dieter Lass, Vorsitzender des MTC. Als nächstes folgte ein Kinder-Turnierpaar aus Düsseldorf.

„Das Paar, Anna und Gleb, zeigten den Senioren ihre Tänze Cha Cha, Samba, Rumba und Jive.“ Der Festausschuss des MTC, unter Leitung von Christel Lass, hatte dieses Paar ausgewählt weil es in seiner Altersklasse in 2017 Vizemeister der NRW –Landesmeisterschaften geworden war. „Die nächsten Programmpunkte waren Stepp-Tanz, Line Dance und die Hobby-Formation des MTC“, so Dieter Lass.

„Selbstverständlich“ erhielten die Senioren auch die Möglichkeit, sich selbst zu bewegen und sich in leichten Kombinationen von Line Dance zu versuchen. „Zwei weitere Vorführungen rundeten das Programm ab. „Ein Senioren-Turnierpaar aus Mülheim/Ruhr zeigte Standard Tanzen mit Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstepp.“ Das MTC Paar Carola und Jörg Neugebauer schlossen die Veranstaltung mit Jive und Cha Cha.

„Alle Teilnehmer waren sich einig einen tollen Nachmittag erlebt zu haben und das man auf alle Fälle im nächsten Jahr wieder dabei sein werde. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auch diesmal für die Jakob und Ingrid Steins Stiftung gesammelt.

Der Erlös in Höhe von 258 Euro wird der Stiftung für Heimkinder in Rumänien übergeben.

