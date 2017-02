Skifreizeit im Skiparadies „Zauchensee“

Vom 7. bis 15. April (erste Osterferienwoche) bietet das evangelische Jugendzentrum KATAKOMBE eine Skifreizeit im Skiparadies Worldcuparena „Zauchensee“ (Radstadt / Salzburger Land) an. Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab 10 Jahren und Familien. Die Gruppe ist in einem Jugendgästehaus untergebracht, die Küche verarbeitet Zutaten aus der hauseigenen Landwirtschaft. Am Tag werden die Jugendlichen auf der Piste von den Betreuern begleitet, Familien können in Eigenregie fahren. Abends gibt es ein buntes Freizeitprogramm: Kino, Werwolf, Karaoke oder Spiele in der hauseigenen Turnhalle. Von Alexander Ruth

Die Preise: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren zahlen 499 Euro, Jugendliche von 17 bis 18 Jahren 549 Euro, Jugendliche im Alter von 19 Jahren 599 Euro. Erwachsene zahlen 699 Euro. Diese Teilnehmergebühren enthalten folgende Leistungen: Fahrt, Übernachtung, Halbpension, Betreuung und Sechs-Tage-Skipass. Eventuelle Skikurse und Leihgebühren für die Ausrüstung sind jeweils individuell zu buchen und zusätzlich zu bezahlen. Infos und Anmeldungen: bei Udo Holländer, Leiter des evangelischen Jugendzentrum KATAKOMBE, Alte Poststraße 15, in Osterath, 02159 912388. Udo Holländer (Report Anzeigenblatt)