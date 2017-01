Sprachkurse bei der VHS!

In diesem Semester beginnen an der Volkshochschule Meerbusch wieder Anfängersprachkurse in den Sprachen Niederländisch, Englisch, Französisch und Spanisch: Wie begrüße und verabschiede ich mich? Wie stelle ich mich vor? Wie frage ich nach dem Weg? Und was muss ich sagen, wenn ich Stroopwafels, Scones, Croissants oder Tapas kaufen möchte? Meerbuscher können jetzt den Einstieg in eine neue Sprache finden. Schwerpunkte in den neuen Anfängerkursen mit den Sprachen Niederländisch, Englisch, Französisch und Spanisch sind das Training des Hörverständnisses und die Vermittlung brauchbarer mündlicher Fertigkeiten – sei es für den Alltag, den Urlaub oder für berufliche Kontexte. Von Alexander Ruth

Kursort: Realschule Osterath. Beginn: Montag, 06. Februar. Uhrzeit: 19 bis 20.30 Uhr. Entgelt: 70,60 Euro Kursort: Volkshochschule Osterath. Beginn: Mittwoch, 8. Februar. Uhrzeit: 20 bis 21.30 Uhr. Entgelt: 83,60 Euro. Kursort: Mataré-Gymnasium in Büderich. Beginn: Mittwoch, 8. Februar. Uhrzeit: 18.30 bis 20 Uhr. Kerngebühr: 70,60 Euro. Kursort: Realschule Osterath. Beginn: Mittwoch, 8. Februar. Uhrzeit: 20 bis 21.30 Uhr. Entgelt: 70,60 Euro. Anmeldungen bei der VHS unter 02159 916 500 oder über volkshochschule@meerbusch.de. (Report Anzeigenblatt)