Der nächste MKK-Kulturstammtisch (Meerbuscher Kulturkreis) findet dieses Mal in Osterath statt. Ganz bewusst werden die Treffpunkte innerhalb der Stadt Meerbusch regelmäßig gewechselt. Am Mittwoch, 15. Februar, ab 19 Uhr wird Konrad Mönter, selbst Osterather, im Kneipencafé Kanapee auf der Hochstraße 34, als Gesprächspartner zu Gast sein. Konrad Mönter ist seit mehr als 30 Jahren mit seinem Buch- und Kunstkabinett in Osterath zum kulturellen Mittelpunkt Meerbuschs geworden. Er beherrscht seit 1983 die Kunst, mit Literatur, Musik, Bildhauerei und Malerei am Markt zu bestehen. Mit Recht erhielt er vor einigen Jahren die Auszeichnung „Unternehmer des Jahres“. Von Alexander Ruth

MKK-Mitglieder und Nichtmitglieder haben die Gelegenheit, gemeinsam einen informativen, unterhaltsamen Abend zu erleben. Die Veranstaltung ist kostenfrei. (StadtSpiegel)