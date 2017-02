Tanz in Osterather Mai! 2017-02-23T09:42+0100 2017-02-23T09:42+0100

Wie in den vergangenen zwei Jahren auch, organisiert der Heimat- und Schützenbund Osterath 1955 in diesem Jahr wieder einen „Tanz in den Mai“. Hierzu wird am Schützenplatz am Wienenweg ein Festzelt mit einer Kapazität für 1500 Gäste aufgestellt. Gefeiert wird ab 19 Uhr bis in die frühen Morgenstunden. In diesem Jahr werden erstmalig zwei Bands die Stimmung im Festzelt anheizen. Zum einen die überregional bekannte Coverband „The Clou Experience“ und zum anderen „The Mersey Boys“, die eher für rockigere Unterhaltung sorgen werden. Von Alexander Ruth