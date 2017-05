Todtenhöfer für Rube

Jüngst fand die Mitgliederversammlung 2017 des Vereins Voltigierzentrum Meerbusch statt. Erstmals fand die Versammlung auf dem Vereinsgelände auf Wehrhan’s Hof statt. Für die Kinder wurde parallel eine Kinderolympiade angeboten. Von Alexander Ruth

Turnusgemäß standen einige Neuwahlen an, deren Liste sich gleich zu Beginn der Versammlung noch verlängerte: nach 21 Jahren legt Dr. Wolrad Rube sein Amt als Vorsitzender des Vorstandes aus beruflichen Gründen nieder. Auch die Tatsache, dass seine Kinder dem Voltigiersport lang entwachsen sind, hatte Anteil an diesem Entschluss. „Es ist an der Zeit, dass Jüngere die Vereinsleitung übernehmen. Wer sportlich aktive Kinder im Verein hat, ist einfach näher am Geschehen“, so Rube. Der Vorstandsvorsitz wurde durch Wahlentscheid Dr. Frank Todtenhöfer, dessen beide Kinder im Verein aktiv sind, anvertraut. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Sophie Haselhoff gewählt. Im Amt der geschäftsführenden Vorsitzenden wurde Petra Schulz bestätigt. Alle drei sind seit Jahren im Verein und im Vorstand aktiv. Damit ist die notwendige Kontinuität gewährleistet.

(Report Anzeigenblatt)