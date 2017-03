Umweltfilm beim Männerkreis 2017-03-27T09:32+0200 2017-03-27T09:32+0200

Der Männerkreis „Zwischenräume“ unter der Leitung von Rolf Beek und Rolf Kaulmann trifft sich am Mittwoch, 29. März, 11 Uhr, im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Osterath, Alte Poststraße 15. Rolf Beek zeigt den Umweltfilm „Power to Change – Menschen für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage“. Ein ganz aktueller Film, kurzweilig, spannend, faszinierend. Die Veranstaltung ist kostenlos. Von Alexander Ruth