Verdacht auf Drogenkonsum 2017-05-24T09:13+0200 2017-05-24T09:12+0200

Am vergangenen Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, fuhr ein PKW an der Einmündung Willicher Straße/Kaarster Straße gegen einen Metallpoller. Dieser wurde aus der Erde gerissen und hob noch einige Gehwegsteine mit aus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-jährige Meerbuscher (am Steuer des Wagens) offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies bestätigte auch ein Drogenvortest. Der junge Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Von Alexander Ruth