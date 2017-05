Vernissage zu „Imagine“ in Osterath 2017-05-05T10:12+0200 2017-05-05T10:12+0200

Am Freitag, 19. Mai, findet um 19 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Imagine“ von Lothar Taube mit Live-Musik der Gruppe „Blues 66“ im „Alter Güterbahnhof“, Ladestraße 3, in Osterath statt. Die Ausstellung wird vom 20. Mai bis zum 11. Juni, immer von 16 bis 19 Uhr, geöffnet sein. Musik und Kunst üben auf Lothar Taube von Jugend an eine Faszination aus. Als Kind der Beat-Generation hat er von Rock’n Roll über Flower-Power, Pop, Hard Rock und Jazz alle Musik-Richtungen intensiv „gelebt“. Besuche der Rockkonzerte und Festivals in ganz Europa und Begegnungen mit Musikern prägen seinen Lebensstil. Von Alexander Ruth