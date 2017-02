Ein VHS-Englischkurs auf dem Niveau „C1-English for Professionals“ wendet sich an Berufstätige, die ihre Kenntnisse in „advanced business situations“ systematisch festigen und erweitern möchten. Der Kurs beginnt am Von Alexander Ruth

Donnerstag, 9. Februar, und geht von 18 bis 19.30 Uhr im Mataré-Gymnasium, Niederdonker Straße 32, in Büderich. Anmeldung bei der VHS unter 02159 916 500–501. (StadtSpiegel)