VHS Meerbusch läutet „digitalen Wandel“ ein

Dr. Marie Batzel, neue Leiterin der VHS Meerbusch, läutet den digitalen Wandel ein. Im Rahmen der „DigiCircles“ arbeiten die Volkshochschulen Meerbusch, Köln und Mönchengladbach nun zusammen. Von Alexander Ruth

Es sei das „Mega-Thema“ der Weiterbildung: der Wandel der Gesellschaft durch die Digitalisierung und das Lernen in dieser Gesellschaft – erklärt Altpräsident Joachim Gauck im Juni vergangenen Jahres in Berlin – und das erklärt auch Marco Düsterwald diese Woche in der Volkshochschule in Mönchengladbach, wo er den offiziellen Start des „DigiCircles“ der VHS Meerbusch, der VHS Mönchengladbach und der VHS Köln verkündete. Von nun an werden die drei Volkshochschulen gemeinsam Konzepte für Bildungsangebote entwickeln, die die digitalen Kompetenzen der Teilnehmenden fördern sollen, die digitale Technik und Lernmittel in den Unterricht integrieren werden und mit Hilfe von digitaler Technik flexibler und kundenfreundlicher sein können. 30 solcher Kooperationen – genannt „DigiCircle“ – wurden von den Volkshochschulverbänden deutschlandweit ausgewählt. Allein in NRW haben sich 40 Volkshochschulen beworben, um künftig als einer von fünf „DigiCircle“ in NRW anerkannt zu werden. Dementsprechend zufrieden zeigt sich der Mönchengladbacher Dezernent für Bildung, Kultur und Sport, Dr. Gert Fischer, darüber, dass Meerbusch, Mönchengladbach und Köln gemeinsam ausgezeichnet wurden als „Orte der Praxis und Innovation“. Detlef Krügel, Fachbereichsleiter in Meerbusch für Schule, Sport und Kultur, betont bei der Auftaktveranstaltung in Mönchengladbach einen weiteren positiven Aspekt der „DigiCircle“: Um dem Digitalen Wandel mit neuen Lernkonzepten begegnen zu können, seien vereinte Kräfte notwendig. Der Vorteil der interkommunalen Zusammenarbeit sei im Bereich der Weiterbildung deshalb besonders lohnend – insbesondere, weil Meerbusch mit den größeren Volkshochschulen in Mönchengladbach und Köln starke Kooperationspartner habe und sich bereits in den Vorbereitungen zum „DigiCircle“ gezeigt habe, wie flexibel und erfolgreich die Volkshochschulen auf den Wandel reagieren und miteinander arbeiten würden. Dr. Marie Batzel erklärt bei der Auftaktveranstaltung, was die Meerbuscher Bürgerinnen und Bürger von der Kooperation erwarten können: Schon im Herbstsemester werde das Programm um Kurse erweitert werden, die das Digitale in den Unterricht integrieren. Dabei solle die Technik nicht „stören“ oder im Vordergrund der Kurse stehen, verspricht Marie Batzel. Vielmehr werde es in den neuen Kursen um Kunst- und Architekturgeschichte, um Englisch, Fotografie und Bewerbungstraining gehen – sprich um Themen, die schon immer zum Wesenskern der Volkshochschulen gehörten. Neu werde sein, dass Teilnehmende von diesen Kurse neben den Fachthemen noch mehr erwarten könnten: nämlich die Erfahrung, wie spannend und vielseitig Lernen heute sein könne.

(Report Anzeigenblatt)