Von der Kluterthöhle bis zur Disco!

Für die kommenden Osterferien hat sich das Osterather Jugendzentrum Katakombe viel Programm ausgedacht. Von Alexander Ruth

Phantasialand, Ski und Snowboard, Kino, Disco, Spiel und Spaß, Kluterthöhle – ein attraktives und randvolles Programm hat das evangelische Jugendzentrum Katakombe für die Osterferien 2017 geschnürt:

Am Montag, 10. April, steht ein Kinonachmittag auf dem Programm: um 15 Uhr wird ein Film für Kinder ab 6 Jahren, um 18 Uhr ein Film für die Jugendliche ab 12 Jahren gezeigt. Der Eintritt ist frei. Popcorn, Getränke oder Crêpes gibt es für kleines Geld.

Am Dienstag, 11. April, ist ab 13 Uhr Turniertag: Tischtennis, Airhockey oder PS4 (Fifa). Die Teilnahme ist kostenlos.

Der traditionelle Zockerday findet am Mittwoch, 12. April, ab 15 Uhr statt. An dem Tag gibt es Spiele, unter anderem Werwolf. Der Eintritt beträgt 1 Euro inklusive Snacks vom Buffet und Getränke.

Am Donnerstag, 13. April, beginnt um 17 Uhr eine Disco für 10– bis 15-Jährige. Der Eintritt beträgt 2 Euro. Es gibt Cocktails und Stockbrot.

Eine Fahrt zum Phantasialand wird am Mittwoch, 19. April, angeboten. Die Teilnahme kostet 29 Euro inklusive Fahrt, Eintritt und einem Imbiss. Am Donnerstag, 20. April, gibt es einen Ausflug zur Kluterthöhle mit einer Abenteuerführung. Taschenlampe und Wechselklamotten müssen mitgebracht werden. Der Ausflug richtet sich an Kinder ab 8 Jahren und Jugendliche und kostet 9 Euro.

Interessenten können sich an das evangelische Jugendzentrum Katakombe, Alte Poststraße 15, in Osterath wenden. Udo Holländer, Leiter des Jugendzentrums, ist unter 02159 912388 zu erreichen.

(Report Anzeigenblatt)