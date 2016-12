Von Meerbuschern für Meerbuscher: Spende in der Nachbarschaft

Weil Ende des Jahres das Geld knapp wird, strecken Senioren ihre Mahlzeiten über mehrere Tage. Dem will der Fahrbare Mittagstisch der Caritas in Meerbusch entgegenwirken. Er kennt solche Menschen und Situationen und bittet im Rahmen der Aktion „Paten gesucht – Täglich eine warme Mahlzeit!“ um Spenden für die Festtage. Von Alexander Ruth

„Während zu den Feiertagen bei vielen Menschen ein üppiges Festmahl auf dem Tisch steht, kennen wir Rentner, die über die Feiertage noch nicht mal ein einfaches warmes Essen haben werden“, sagt Bärbel Mosch, Leiterin des Fahrbaren Mittagstisches der Caritas in Meerbusch. Ende des Jahres werde häufig das Geld knapp, weil zum Beispiel für die Enkel oder Nachbarn Geschenke besorgt werden, die eigentlich das Budget übersteigen. Auch im vermeintlich reichen Meerbusch gibt es solche Rentner, die dann beim Essen sparen und eine Mahlzeitenportion vom Fahrbaren Mittagstisch auf mehrere Tage verteilen.

Um dies zu vermeiden, weist der Fahrbare Mittagstisch auf seine Aktion „Paten gesucht – Täglich eine warme Mahlzeit“ hin. Zwar sind bereits einige Spenden eingegangen, dennoch werden noch weitere gesucht. „Jede Spende ist uns willkommen. Schon für 7,65 Euro könnten wir am 25. Dezember einem bedürftigen Senior ein leckeres Schweinefilet mit Kaisergemüse nach Hause liefern“, schildert Bärbel Mosch. Hinzu kommt ein süßes Dessert. Beides wird direkt bis an die Wohnungstür gebracht. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag sind zum Beispiel Hirschgulasch oder Rinderbraten jeweils mit Klößen und Bohnen im Angebot. Auch ohne finanziellen Engpass ist eine solche Mahlzeit, die vielleicht von entfernt wohnenden Angehörigen bestellt wird, eine schöne Überraschung. Der Fahrbare Mittagstisch der Caritas liefert an allen Feiertagen, auch an Silvester und Neujahr frisch gekochte Mahlzeiten aus.

Wer sich über die Aktion informieren, eine Bestellung oder Spende für Weihnachten in Auftrag geben möchte, der erreicht Bärbel Mosch und ihr Team unter der Rufnummer 02159 913513. Bestellungen für Weihnachten müssen spätestens bis zum 22. Dezember 2016 um 12 Uhr telefonisch eingegangen sein. Spenden können auch direkt bei der Sparkasse Krefeld, IBAN:DE 5932 0500 0000 0012 1400, Stichwort: „Mittagstisch-Pate Meerbusch“ eingezahlt werden.

Die Menüpläne des Fahrbaren Mittagstisches stehen auch im Internet unter www.caritas-krefeld.de unter der Rubrik „Pflege und Betreuung“ bei „Fahrbarer Mittagstisch“.

(StadtSpiegel)