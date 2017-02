VW Caddy in Bovert gestohlen Teilen

2017-02-13T11:31+0100 2017-02-13T11:31+0100

Vom Park & Ride-Parkplatz an der Bahnhaltestelle Bovert, Meerbuscher Straße, stahlen unbekannte Diebe am vergangenen Donnerstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr einen blauen VW Caddy. Der Kastenwagen hatte die amtlichen Kennzeichen BOR-XX561. Von Alexander Ruth