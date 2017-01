Wer macht mit beim Fahrdienst? Teilen

2017-01-17T12:52+0100 2017-01-17T12:51+0100

Am 12. Januar 2017 konnte Jochen Petzold den neuen Transporter der Gemeinde in Empfang nehmen. Der Wagen bietet ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen und ermöglicht mehreren Personen eine bequeme Mitfahrgelegenheit. Ob zu Gottesdiensten, Senioren-Feiern, Veranstaltungen der Frauenhilfe und anderen Gelegenheiten, der Fahrdienst soll es auch weniger mobilen Gemeindemitgliedern möglich machen, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen. Nun gilt es weitere Ehrenamtler zu finden, die bereit sind, sich am Fahrdienst zu beteiligen. Jochen Petzold ist Ansprechpartner und beantwortet gerne Fragen (Telefon 02159 – 49 11). Von Kellys Grammatikou