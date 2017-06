Zeuge in Osterath gesucht! 2017-06-21T09:22+0200 2017-06-21T09:22+0200

Die Beamten des Kaarster Verkehrskommissariats suchen nach einem unbekannten Fahrradfahrer, der in einen Unfall in Osterath verwickelt war. Der Unfall, bei dem ein 57-jähriger Meerbuscher verletzt wurde, ereignete sich bereits am Donnerstagabend, 8. Juni, gegen 22.15 Uhr. „Nach Angaben des Verletzten war dieser als Radler auf dem Radweg der Meerbuscher Straße in Fahrtrichtung Büderich unterwegs“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. „Aus einer der Einmündungen zwischen Danziger Straße und Dörperweg bog plötzlich ein Radfahrer ungebremst auf den Radweg der Meerbuscher Straße in Richtung Osterath ab.“ Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der 57-Jährige eine Notbremsung. „Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich.“ Ein Passant informierte daraufhin die Rettung. Während der medizinischen Erstversorgung im Rettungswagen, verschwanden nicht nur der hilfsbereite Zeuge, sondern auch der Unfallgegner. Dieser kann folgendermaßen beschrieben werden: Zirka 45 bis 55 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, längere dunkelblonde Haare zum Zopf gebunden, Bartträger. Von Alexander Ruth