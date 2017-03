Zeugen in Osterath gesucht 2017-03-20T16:22+0100 2017-03-20T16:21+0100

Am Montagmorgen, gegen 5 Uhr, meldeten Passanten der Polizei eine merkwürdige Verkehrsbehinderung auf der Kaarster Straße (Landstraße 154): Ein etwa fünf mal sieben Meter großer Stahlcontainer stand mitten auf der Fahrbahn. Mutmaßungen, dass ein Lastkraftwagen das Ungetüm versehentlich verloren haben könnte, wichen bald einer anderen Theorie: Gegen 6.45 Uhr, wurde ein Einbruch in ein nahgelegenes Betriebsgelände festgestellt. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen den Zaun des Grundstücks durchbrochen und versucht, großes, technisches Gerät zu stehlen. Offenbar misslang der Diebstahl, so dass die Täter ohne Beute flüchten mussten. Möglicherweise verloren sie dabei den Container, der durchaus geeignet gewesen wäre, große Maschinen darin abzutransportieren. Von Alexander Ruth