„Mullewapp“ feiert 30-Jähriges

Die Nierster Kita „Mullewapp“ feiert am kommenden Samstag ihr 30-jähriges Bestehen. Von Alexander Ruth

In Meerbuschs nördlichstem Stadtteil ist die Nierster Kita „Mullewapp“ längst eine Institution – ebenso wie ihre Leiterin Christel Gebhardt-Radek, die als „Frau der ersten Stunde“ die Einrichtung leitet. Am Samstag, 20. Mai, 14.15 bis 18 Uhr, feiert der Kindergarten ein buntes Frühlingsfest zum 30-jährigen Bestehen. Die „Mullewapp“-Kinder tragen einen Liederblumenstrauß vor, die Tanzmariechen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Pankratius zeigen ihr Können. Ab 15 Uhr gibt es ein buntes Spiel-, Bastel- und Aktionsangebot und eine Mitmach-Ausstellung rund ums Thema „Forschen“. Caféteria, Grill- und Getränkestand sorgen für gemütlichen Aufenthalt. Die Kita „Mullewapp“ ist seit einigen Jahren als „Haus der kleinen Forscher““ zertifiziert. Dazu gibt es als Überraschung für die Gäste um 15.30 und 17 Uhr die Wissenshow „Feuerball und Donnerknall“.

Christel Gebhardt-Radek und ihr Erzieherinnen-Team arbeiten seit Wochen an den Festvorbereitungen. „Ich bin sicher, ganz Nierst wird uns besuchen kommen“, so die Leiterin. Etliche Eltern, die heute ihre Sprösslinge in die Kita bringen, wurden selbst schon als Kinder in der ehemaligen Dorfschule betreut.

(StadtSpiegel)