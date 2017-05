Erfolg für die Bouler! 2017-05-04T09:31+0200 2017-05-04T09:31+0200

Der Start der „Düsseldorfer Sommerstadtliga 2017“ im Nordpark Düsseldorf, am vergangenen Samstag, war für die Boule-Abteilung des Adler Nierst eine sehr erfolgreiche Premiere. An diesem ersten Spieltag trafen die vier Vereine: Grand Malheur, Stürzelberg, PSV Neuss und FC Adler Nierst aufeinander. Obwohl als Neuling angetreten, waren die Ergebnisse überraschend gut. Die beiden Dublette- Teams (je zwei Spieler) und das Triplette- Team (drei Spieler) gewannen, nach teilweise hartem Kampf, jeweils zwei Begegnungen und ein Spiel. Insgesamt nehmen 16 Mannschaften an der Sommerstadtliga teil. Die Bouler des FC Adler Nierst liegen nach der 1. Spielrunde auf Platz 7. Auch Adler Nierst wird für einen Spieltag Gastgeber sein – am Sonntag, 10. September, messen sich drei Gastmannschaften mit Adler Nierst auf der Sportanlage Kullenberg. Besucher, die sich für die Sportart „Boule“ interessieren sind herzlich willkommen. Von Alexander Ruth