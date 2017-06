Nierster Senioren fahren nach Köln 2017-06-26T09:31+0200 2017-06-26T09:31+0200

Es sind noch genügend Plätze frei für einen Ausflug nach Köln: Am Mittwoch, 28. Juni, fahren die Nierster Senioren nach Köln. Dort geht es mit dem Schiff nach Rodenkirchen, wo sie auf dem Hausbootschiff „Alte Liebe“ ein gemeinsames Mittagessen einnehmen. Anschließend fahren die Senioren zurück nach Köln, wo der Nachmittag zur freien Verfügung steht. Angeboten wird das Schokoladenmuseum, die Historische Senfmühle. Eine Führung wird erst ab 25/20 Personen gemacht. Abfahrt: 9.30 Uhr ab Nierst Kirche. Anmeldung und mehr Infos bei Inge Rose unter den Telefonnummer 02150 910372 oder 0176 20119748. Über die angegebenen Nummer können sich Interessierte auch über das weitere Programm in diesem Jahr in Nierst informieren. Von Alexander Ruth