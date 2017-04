Über Start-ups und Internet-Kriminalität

Der Wirtschaftsflügel der CDU lädt zum Diskussionsabend mit Landtagsabgeordneten Lutz Lienenkämper nach Strümp. Von Alexander Ruth

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT) lädt am Dienstag, 11. April, um 19.30 Uhr zur Podiumsdiskussion mit Lutz Lienenkämper MdL über „Chancen und Risiken der Digitalisierung 4.0 – Von Start-ups und Internet-Kriminalität“ in die Räume des Meerbuscher Unternehmens „S& P Werbeartikel GmbH“, Berta-Benz-Straße 24, in Strümp. „Digitalisierung 4.0 ist das Zauberwort in vielen Unternehmen“, sagt Daniel Meffert, Vorsitzender der MIT Meerbusch. „Doch neben den vielen Chancen des Online-Handels und neuen technischen Möglichkeiten, sehen auch immer mehr Kriminelle ihr Glück dank Internet und Co.“ Wie ist also das Konzept zwischen der erwünschten Start-Up-Kultur, der Lebenswirklichkeit, dass NRW als größtes Bundesland die Rote Laterne im Wirtschaftswachstum habe und der Notwendigkeit, Recht und Gesetz den neuen digitalen Anforderungen schnell anzupassen?

Dafür hat die MIT Meerbusch drei Menschen aus der Praxis, die am Dienstag, 11. April, um 19.30 Uhr, in kurzen Berichten und einer sicherlich anregenden Podiumsdiskussion ein hochbrisantes Thema mit den Anwesenden beleuchten.

Dabei sein wird Daniel Meffert selber, Geschäftsführer von S& P Werbeartikel, der Opfer von Internet-Kriminalität wurde und plötzlich 50.000 USB Sticks hatte, aber keinen Kunden mehr. Er berichtet hautnah über einen echten Fall der digitalen Chancen – und wie ihm die „analoge Welt“ die Existenz gerettet hat.

Und auch Lutz Lienenkämper, Kreisvorsitzender der CDU im Rhein-Kreis Neuss und Landtagsabgeordneter aus Meerbusch, wird selbstverständlich vor Ort sein. Er berichtet über die Notwendigkeit, in Berlin – aber insbesondere auf Landesebene „endlich zu handeln, wenn es darum geht, die Wirtschaft für die anstehenden Aufgaben in der Technik der Zukunft zu unterstützen“.

Thomas Kuth, Geschäftsführer von Medicteam und IT-Spezialist, gibt den Anwesenden Tipps und Tricks, wie mittelständische Unternehmer sich technisch fit für die Zukunft machen und ihre Chancen in der Digitalisierung sicher nutzen können. Meerbuscher sind eingeladen, mitzudiskutieren.

(Report Anzeigenblatt)