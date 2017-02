Freitags von 19 bis 20 Uhr bietet der SSV Strümp in der Sporthalle Kaustinenweg „Body-Balance“ mit Trainerin Bianca Baske an. Pilates und Yoga dehnen und kräftigen die Muskeln und bringen die Beweglichkeit zurück. Die Übungen lösen körperliche sowie mentale Spannungen und wecken so Energiereserven. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)