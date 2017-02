Der SSV Strümp bietet jeden Donnerstag von 20.30 bis 21.30 Uhr in der Sporthalle Kaustinenweg „Box Workout“ an. Dabei handelt es sich um ein Ganzkörpertraining, das Elemente aus dem Boxen mit Intervalltraining verbindet. Kraftübungen runden das intensive Training unter Leitung von Bianca Baske ab. Dieser Kurs richtet sich besonders an Männer, Frauen sind selbstverständlich auch willkommen. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)