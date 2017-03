„Family Fit“ beim SSV Strümp 2017-03-07T09:28+0100 2017-03-07T09:23+0100

Der „Family Fit“ Kurs des SSV Strümp samstags von 10 bis 11 Uhr in der Turnhalle Kaustinenweg richtet sich an Zweier-Teams (Elternteil plus Kind im Alter von 5 bis 10 Jahren). Mit viel Action und einer Menge Spaß kommen Groß und Klein ins Schwitzen – beim Ballspiel, im Geschicklichkeitsparcour oder beim Staffellauf. Von Alexander Ruth