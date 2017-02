„Freiheit eines Christenmenschen“ 2017-02-17T09:32+0100 2017-02-17T09:31+0100

Der ökumenische Frauenkreis trifft sich in der Versöhnungskirche am Mönkesweg 22 in Strümp am Mittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr. Es spricht Dr. Arnold Pfeiffer von der „Freiheit eines Christenmenschen“ im Rahmen des Reformationsjahres. Von Alexander Ruth