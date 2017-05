„Himmelfahrt“ beim Frauenkreis 2017-05-22T09:38+0200 2017-05-22T09:22+0200

Am Mittwoch, 24. Mai, findet von 17 bis 18.30 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche in Strümp, Mönkesweg 22, der nächste ökumenische Frauenkreis statt. Das Thema mit Pfarrerin Heike Gabernig: „Himmelfahrt“. Von Alexander Ruth