Abendgebet mit Gesängen aus Taizé 2017-03-02T09:12+0100 2017-03-02T09:11+0100

Die evangelische Kirchengemeinde Lank und die Pfarrei Hildegundis von Meer laden herzlich ein zum ökumenischen Abendgebet mit Gesängen aus Taizé am Freitag, 10. März. Der Gottesdienst mit dem Titel „Versöhnt leben“ beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Versöhnungskirche in Strümp, Mönkesweg 22, statt. Von Alexander Ruth