Ein Afrikaner wird getauft 2017-05-02T11:02+0200 2017-05-02T11:02+0200

Jerusalem hat den Beinamen „Die stolze Stadt“. Dort hat sich die Ostergeschichte ereignet, von der Wido Wiedehopf, der Freund des Raben Oreb erzählt. In Jerusalem beginnt auch die Geschichte, in der nach Ostern ein Afrikaner getauft wird. Zur Kinderkirche, die am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr in der Versöhnungskirche Strümp, Mönkesweg 22, stattfindet, sind alle Kinder von 4 bis 11 Jahren ganz herzlich eingeladen. Neben singen und spielen, gemeinsam essen und beten gibt es viel zu basteln- wie eigene Klang-Windspiele. Ab 12.15 Uhr sind Eltern herzlich willkommen zur gemeinsamen Abschlussrunde. Bitte anmelden und 1 Euro Kostenbeitrag mitbringen. Anmeldung: über michael.huebner@evangelisch-lank.de. Foto Von Alexander Ruth