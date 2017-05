Flüchtlingssituation in Meerbusch 2017-05-16T09:22+0200 2017-05-16T09:22+0200

Am Freitag, 19. Mai, findet zum 147. Mal das „Männerfrühstück und mehr“ in der Versöhnungskirche in Strümp, Mönkesweg 22, statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück in entspannter Runde hält Frank Maatz, Erster Beigeordneter der Stadt Meerbusch, einen Vortrag zum Thema „Die Flüchtlingssituation in Meerbusch“. Es werden wiederum eine rege Teilnahme und interessante Gespräche erwartet. Das Männerfrühstück beginnt um 9.30 Uhr und endet um 12 Uhr. Von Alexander Ruth