Friedensgebet in Ossumer Kapelle 2017-05-24T09:12+0200 2017-05-24T09:12+0200

Im Blick auf die Lage im Irak und in Syrien, im Jemen und im Sudan, um nur die schlimmsten Brennpunkte der Welt zu nennen, lädt der Gemeinderat St. Pankratius wieder ein zum Friedensgebet der Meerbuscher Christen. Es findet statt am 8. Juni um 20 Uhr in der Ossumer Kapelle und trägt den Titel „Bitte um den Geist des Friedens“. Von Alexander Ruth