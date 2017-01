Hundekurs mit Strümper Fachmann Teilen

2017-01-27

Hundehalter aufgepasst: Wer hat Lust, den Appell des Hundes aufzufrischen oder gar erstmals anzutrainieren, damit es nicht zu eigenwilligen Streifzügen durchs Unterholz – oder gar zu Wilderei kommt? Die Jäger des Hegering Meerbusch um ihren Fachmann Friedel Kreidel bieten genau mit dieser Zielsetzung den sogenannten Benimmkurs für Hunde an. Ab Montag, 6. März, soll in aufeinander abgestimmten Einheiten gezeigt werden, wie einfach es ist, dem vierbeinigen Freund grundlegende Befehle auf spielerische Art anzueignen. Der Kurs umfasst zehn Trainings-Einheiten jeweils Montags in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf dem Gelände von Friedel Kreidel in Strümp. Am besten schnell anmelden, da die Teilnehmerzahl zu Gunsten der Qualität des Trainingserfolgs begrenzt ist. Für weiterführende Informationen oder auch Anmeldungen steht Friedel Kreidel telefonische unter 02159 6183 zur Verfügung. Von Alexander Ruth