Am Neujahrstag, 1. Januar, findet um 17 Uhr wieder das traditionelle Kerzenkonzert in der Ossumer Kapelle statt. In besinnlicher Atmosphäre spielen Klaus-Norbert Kremers (Cambalo), Anja Kremers (Querflöte) und Christian Eckert (Violoncello) Werke aus Renaissance, Barock und Klassik. Rolf Albers liest Texte dazu. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zum Erhalt der Kapelle wird gebeten. Von Alexander Ruth