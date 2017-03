kfd-Fahrradtour nach Niederdonk 2017-03-27T09:32+0200 2017-03-27T09:32+0200

Die katholische Frauengemeinschaft St. Pankratius Ossum-Bösinghoven lädt für Mittwoch, 5. April, zur Fahrt zur Niederdonker Kapelle in Büderich ein. Dort wollen die Damen um 8 Uhr an der Heiligen Messe teilnehmen und hinterher gemeinsam im Café Schwarz frühstücken. Die Abfahrt mit dem Fahrrad ist um 7 Uhr am Pfarrzentrum, von-Arenberg-Straße. Um 7.20 Uhr ist dort Treffpunkt für diejenigen, die eine Mitfahrgelegenheit mit dem Auto benötigen. Anmeldung bitte bei Brigitte Krings unter 02159 80169. Von Alexander Ruth