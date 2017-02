Kinderkirche in Strümp 2017-02-21T11:11+0100 2017-02-21T11:11+0100

Fehler gehören zum Leben. Wenn etwas in Beziehungen zu geliebten Menschen schief geht, fällt es oft schwer, eigene Fehler einzugestehen. Die Handpuppen Kiki und Oreb reden darüber bei der Kinderkirche, die am Samstag, 4. März, von 10 bis 12.30 Uhr in der Versöhnungskirche Strümp, Mönkesweg 22, stattfindet. Jesus erzählt eine Geschichte dazu von einem liebenden Vater und seinen zwei Söhnen und, was das mit der Beziehung zu Gott zu tun haben kann. Neben singen und spielen, gemeinsam essen und beten gibt es viel zu basteln – wie eigene Herz-Kerzen verzieren. Ab 12.15 Uhr sind Eltern herzlich willkommen zur gemeinsamen Abschlussrunde. Bitte anmelden und 1 Euro Kostenbeitrag mitbringen. Anmeldung über michael.huebner@evangelisch-lank.de. Foto: Hübner Von Alexander Ruth