Kinderkirche mit Kiki und Oreb

„Alles muss klein beginnen“: Nicht nur der Rhein oder die Kinder haben klein begonnen. Auch die Gruppe der Freundinnen und Freunde rund um Jesus machte den Anfang mit einigen wenigen Fischern. Kiki Brausezahn und der Rabe Oreb, die Puppen aus der Kinderkirche in der Versöhnungskirche in Strümp, werden am Samstag, 21. Januar, mit den Kindern in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr nacherleben, wie das mit einem besonderen Fischfang begann und zu einer Geschichte des Vertrauens wurde. Neben singen und spielen, gemeinsam essen und beten gibt es viel zu basteln wie fröhliche Fisch-Klappkarten. Ab 12.15 Uhr sind Eltern herzlich willkommen für die gemeinsame Abschlussrunde, bei der sich alles „vernetzt“. Bitte anmelden und 1 Euro Kostenbeitrag mitbringen. Anmeldung über michael.huebner@evangelisch-lank.de. Foto Von Alexander Ruth