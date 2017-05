Kostenloses Kleinfeldtraining 2017-05-11T09:31+0200 2017-05-11T09:31+0200

Der TC Strümp bietet wie in jedem Jahr wieder jeweils sonntags um 11 ein kostenloses Kleinfeldtraining an. Ob zum Schnuppern oder als Vorbereitung auf den am Pfingstmontag, 5. Juni, auf der Anlage Fritz-Wendt-Straße 20 stattfindenden Strümpi Cup. Alle kleinen Tennisspieler und auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Von Alexander Ruth