Männerfrühstück mit Vortrag 2017-03-10T15:20+0100 2017-03-11T00:00+0100

Am Freitag, 17. März, findet zum 145. Mal das „Männerfrühstück und mehr“ in der Versöhnungskirche in Strümp, Mönkesweg 22, statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück in entspannter Runde hält Harald Steffes einen Vortrag zum Thema „Die ersten Jahre der Reformation“. Von Alexander Ruth