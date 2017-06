Mit dem Rad rund um Neuss 2017-06-13T09:22+0200 2017-06-13T11:12+0200

Der ADFC Meerbusch bietet am Dienstag, 20. Juni, um 13 Uhr eine Radtour rund um Neuss an. Startpunkt ist auf dem Platz Schmitterhof in Strümp, Buschstraße 2. Die 35 Kilometer lange Strecke führt über den Eselspfad nach Selikum an die Erft. An der Mündung des Flusses in den Rhein ist eine Kaffeepause geplant. Zurück geht es am Neusser Stadtgarten die Nordkanalallee entlang. Mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02159 80355. Dort können sich Interessierte auch über weitere Aktivitäten des ADFC Meerbusch erkundigen. Von Alexander Ruth