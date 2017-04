Motorradfahrer schwer verletzt 2017-04-10T13:40+0200 2017-04-10T13:40+0200

Am vergangenen Freitagabend kam es auf der L386 zwischen Strümp und Bösinghoven zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer-verletzten Motorradfahrer. Eine 44-Jährige aus Meerbusch bog von der Ossumer Straße nach links auf die L386 ab, wobei sie einen 48-jährigen Meerbuscher übersah, der mit seinem Motorrad von Strümp in Richtung Bösinghoven unterwegs war. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der 48-Jährige wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. „Ein eingesetzter Rettungshubschrauber musste zum Transport nicht in Anspruch genommen werden“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Durch die Sperrung der L386 kam es während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen. Von Alexander Ruth