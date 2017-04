MTC wählte Vorstand 2017-04-10T15:00+0200 2017-04-10T15:00+0200

In der Trainingsstätte in Strümp fand jüngst die diesjährige Jahreshauptversammlung des Meerbuscher Tanz Club (MTC) statt. Nach dem Rechenschaftsbericht wurde als Hauptpunkt die Vorstandswahl durchgeführt. Der Vorstand wurde gewählt und setzt sich wie folgt zusammen: Dieter Lass wurde von den anwesenden Mitgliedern als Vorsitzender wiedergewählt. Er bekleidet das Amt „seit vielen, vielen Jahren“. Jenny Daniel wählten die Mitglieder zur 2. Vorsitzenden, Olaf Kress bleibt als Kassenwart und Angelika Pontow als Schriftführerin für weitere zwei Jahre im Amt. Carola Neugebauer wurde als Sportwartin neu in den Vorstand gewählt. Als Jugendwartin wurde Cornelia Willing bestätigt. Vorsitzende des Festausschusses bleibt, wie seit über 25 Jahren, Christel Lass. Als Pressewart wurde wieder Lutz Speitkamp bestimmt. Von Alexander Ruth