Musikalische Vorabendmesse! 2017-02-17T09:32+0100 2017-02-17T09:31+0100

Am Samstag, 18. Februar, findet um 17.30 Uhr ein Gottesdienst in St. Franziskus in Strümp statt. Die Vorabendmesse wird musikalisch mitgestaltet von einigen Sängern des ehemaligen Jugendchores Strümp/Bösinghoven. Von Alexander Ruth