Noch mehr Boule beim SSV Strümp 2017-05-10T09:31+0200 2017-05-10T09:31+0200

Jetzt auch am Freitag, der SSV Strümp baut sein Boule-Angebot aus: Die Boule-Abteilung des SSV Strümp erweitert ihr Angebot. Auf der Sportanlage am Fouesnantplatz rollen nun auch freitags von 17 bis 19 Uhr die Kugeln. Außerdem wird dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr gespielt. Ziel des Spiels ist es, mit Technik und der richtigen Taktik die eigene Kugel möglichst nahe an die Zielkugel, „das Schweinchen“ heranzuwerfen. Leihkugeln stehen für die ersten Schnuppereinheiten bereit. Abteilungsleiter Rainer Lappe und alle Boulefreunde des SSV freuen sich über neue Mitspielerinnen und Mitspieler mit und ohne Vorerfahrung. Telefonnummer von Rainer Lappe: 02159 6577. Von Alexander Ruth