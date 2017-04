Ostersamstag: Porsche gestohlen 2017-04-18T11:42+0200 2017-04-18T11:41+0200

In der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag (15./16.4.) waren in Strümp bislang unbekannte Diebe am Werk. In der Zeit von 20 Uhr bis 8.30 Uhr entwendeten sie einen schwarzen Porsche Panamera von der Heinrich-Heine-Straße. Das Fahrzeug hat schwarze Felgen, ist vier Jahre alt und trug zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen NE-J 111. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen werden um einen Anruf bei der Polizei gebeten (Telefon 02131 3000). Von Kellys Grammatikou