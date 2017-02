Polizei fängt Einbrecher!

Halb Strümp hat am vergangenen Sonntagabend am Fenster gestanden – und wunderte sich über einen massiven Polizeieinsatz mit Hubschrauber und Spürhund. Von Alexander Ruth

Es ist ein Erfolg, den sich Meerbuscher häufiger wünschen: Am vergangenen Sonntagabend jagte die Polizei gegen 22 Uhr Einbrecher im Strümper Rottfeld – und konnte zwei der drei Übeltäter schnappen. „Hierbei waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund beteiligt“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Zuvor hatte die Polizei den Hinweis auf einen Wohnungseinbruch in ein frei stehendes Einfamilienhaus an der Liegnitzer Straße in Strümp erhalten. „Bewohner, die gerade nach Hause kamen, staunten nicht schlecht, als sie im Haus eine Person bemerkten, die das Zimmer mit einer Taschenlampe ausleuchtete“, so die Polizei.

„Und unverzüglich informierten sie die Polizei über den Sachverhalt.“ Diese leitete eine großangelegte Fahndung nach dem inzwischen flüchtigen Unbekannten ein.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass bis dato Unbekannte die Terrassentür des Einfamilienhauses an der Liegnitzer Straße aufgebrochen und die Räume durchsucht hatten. Neben Bargeld, fiel den Tätern auch eine hochwertige Armbanduhr in die Hände.

„Während der Fahndungsmaßnahmen entdeckte die Hubschrauberbesatzung in unmittelbarer Tatortnähe ein verdächtiges Trio, das sich zu Fuß in Richtung einer Baumschule entfernte“, so die Polizei nicht wenig stolz. „Dort versteckten sich die Männer dann in den Büschen.“ Es dauerte nicht lange, bis der Polizeihund die Fährte der Flüchtigen aufgenommen hatte. Zwei der insgesamt drei Flüchtigen konnten auf dem Gelände gestellt werden, dem Dritten gelang die Flucht. „Die 43 Jahre alten Tatverdächtigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden vorläufig festgenommen.“ Am gleichen Abend kam es in Strümp zu ähnlich gelagerten Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren die Buschstraße, der Tannenweg und die Straße „Am Buschend“. Die beiden Festgenommenen könnten auch diese Straftaten begangen haben. Die Fahndung nach dem noch flüchtigen dritten Komplizen dauert an. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000.

(StadtSpiegel)