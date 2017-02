Randalierer quer durch Strümp unterwegs?

Machte ein Unbekannter quer durch Strümp eine Zerstörungstour mit einem Baseballschläger? Fakt ist: Eine Ampel und mehrere Fahrzeuge wurden attackiert. Von Alexander Ruth

Am vergangenen Dienstag meldeten Anrufer gegen 19.40 Uhr der Polizei einen Mann, der an der Kreuzung Xantener Straße / Bergfeld mit einem Baseballschläger auf vorbeifahrende Autos und die dortige Ampelanlage einschlage. Streifenbeamte stellten kurz darauf fest, dass die Lichtzeichenanlage erheblich beschädigt war. „Ein Autofahrer schilderte, dass auch sein Pkw von dem Unbekannten angegangen wurde“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Den Baseballschläger, der durch die Wucht der Schläge zerbrochen war, fanden die Ordnungshüter im Grünstreifen und stellten ihn sicher. Zeugen beschrieben den Täter, der sich vor Eintreffen der Polizei entfernt hatte, wie folgt: Der 20 bis 25 Jahre alte Mann war etwa 180 Zentimeter groß, schlank und hatte einen „stoppeligen“ Vollbart. Er trug dunkle Kleidung und eine Mütze.

„Eine Spezialfirma musste sich um die defekte Ampelanlage kümmern“, so die Beamten. Und möglicherweise kommt der flüchtige Tatverdächtige auch für weitere Sachbeschädigungen in Frage, die am selben Abend in Strümp verübt wurden:

An der Josef-Kothes-Straße traf es noch zwei geparkte Autos, ein Unbekannter trat die Außenspiegel ab, und am Schneiderspfad berichtete eine Zeugin, dass eine unbekannte, männliche Person mit einem Baseballschläger die Scheiben eines geparkten Mercedes-Busses eingeschlagen habe. Die Zeugin begab sich daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei. Der Randalierer hatte sich zwischenzeitlich vom Tatort entfernt. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer 02131–3000 mit den Ermittlern der Polizei Kontakt aufzunehmen.

(Report Anzeigenblatt)